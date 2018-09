Villa Olmo blindata per la festa di fidanzamento della figlia del magnate indiano Mukesh Ambani

Da domani 15 settembre e fino al 26 settembre Villa Olmo e parte del parco, così come successo per l'evento Dolce & Gabbana, saranno chiusi al pubblico per consentire lo svolgimento di un evento privato con la partecipazione di circa 600 ospiti da tutto il mondo, come avevamo anticipato in questo articolo lo scorso 2 settembre. Il periodo indicato comprende le operazioni di allestimento e disallestimento. Il passaggio pedonale sarà consentito lungo la fascia a lago del parco, con eccezione dalle ore 17 di sabato 22 settembre alle ore 8 di domenica 23 settembre in cui è prevista l'interdizione completa del parco. La concessione di questi spazi comporterà per il Comune un introito di circa 280 mila euro (iva compresa).

La città e il Lago di Como sono insomma sempre più ambiti anche dal jet set indiano. Se infatti questo evento riguarda il magnate indiano Mukesh Ambani - numero uno del colosso petrolifero Reliance Industries Limited con un patrimonio personale stimato in 20 miliardi di dollari, che ha scelto Villa Olmo per la festa di fidanzamento della figlia con l'erede del colosso farmaceutico Piramal Group, Anand Piramal - solo ieri abbiamo dato la notizia che anche Deepika Padukone, attrice e modella con 34 milioni di seguaci du Facebbok, e il collega Ranveer Singh, la coppia più famosa di Bollywood, hanno scelto il Lario per il loro matrimonio.