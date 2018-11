Villa del Balbianello, tutta in fiore per il sì di Bollywood

Il servizio di sicurezza antipaparazzi è imponente e già oggi i motoscafi degli addetti sono operativi nella zone calde dove sono attesi Deepika Padukone e Ranveer Singh, le due star di Bollywood e le loro famiglie sono sul Lago di Como già da qualche giorno. India Today, per dare idea di quanto sia sentito il matrimonio in patria, ha attivato sul proprio sito un live updates che riferisce ogni minuto la cronaca di questi giorni che vivranno i loro momenti clou a Villa del Balbianello, decorata con centinaia di rose bianche, oggi e domani 15 novembre. In serata è attesa una festa anche al Castadiva di Blevio. Solo una quarantina di ospiti invitati al matrimonio, inizialmente si erano fatti anche i nomi di Madonna ed Elton John. Per ora non trapelano indiscrizione sui nomi vip realmente presenti alla cerimonia, ma si sa che sono arrivati tutti a Villa del Balbianello in barca. Possibile invece, sempre stando a quanto riferisce India Today, che gli sposi siano giunti in invece in Tremezzina a bordo di un grosso idrovolante. Mantenendo le loro rispettive tradizioni, proveniendo da due zone diverse dell'India, Deepika e Ranveer celebrano le loro nozze com una cerimonia Konkani, cerimonia che si è appena svolta, e una cerimonia Sindhi. Si calcalo che il sì lariano sia costato oltre 200 mila euro.