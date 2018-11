Lago di Como, Villa del Balbianello regina di Bollywood

Si conclude oggi a Villa Balbianello il matrimonio che ha fatto impazzire i paparazzi indiani sul Lago di Como. Dopo la cerimonia Konkani, celebrata ieri in Tremezzina, oggi Deepika Padukone e Ranveer Singh, le due star di Bollywood, passeranno al rito Sindhi. Un ultimo giorno lariano per la celebre giovane coppia e i loro invitati.

Numerosi ieri i fotografi che hanno cercato di immortalare l'atteso sì incorniciato dalla bellezza del sito Fai più visitato d'Italia. Di certo due giorni sotto i riflettori per il Lago di Como che anche grazie a questa nuova occasione farà nuovamente il giro del mondo per mostrare il suo incanto. Nel video alcuni momenti del matrimonio ripresi a Villa Balbianello.