La sede dei vigili del fuoco di Como s'illumina di blu per la giornata mondiale sull'autismo

Nella notte tra 1 e 2 aprile, la sede centrale di Como in via Valleggio sarà illuminata di blu per ricordare la ricorrenza della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

Quest'anno, stante la grave emergenza sanitaria, la celebrazione assume ancor più un significato di rilievo.

Le misure di contenimento, a cui doverosamente tutti noi dobbiamo uniformarci per la tutela del bene collettivo della salute pubblica, pongono le persone affette da disturbi dello spettro autistico, le loro famiglie e i loro caregivers di fronte ad una sfida ancora più complessa. I Vigili del fuoco di Como – attraverso la luce – vogliono esprimere loro un segnale di forte sostegno e di vicinanza morale.

