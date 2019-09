Lo spettacolo delle Frecce Tricolori sul Lago di Como: il video

Considerando il successo che avevano avuto ieri le prove, non c’era da dubitare che lo spettacolo di oggi, 29 settembre 2019, delle Frecce Tricolori sarebbe stato un bagno folla. Del resto non capita tutti i giorni di avere in casa l’orgoglio nazionale, la pattuglia acrobatica più famosa al mondo, secondo molte e ben accreditate fonti. Uno spettacolo emozionante che, nonostante si creda di conoscere per sentito dire, lascia a bocca aperta quando si ha occasione di ammirarlo dal vivo.

E questo è ciò che è appena successo alle migliaia di persone, turisti ma soprattutto comaschi e lecchesi, che si erano accalcate nei tanti punti di osservazione lungo il Lario. Circa 30 minuti di spettacolo per la pattuglia acrobatica più numerosa al mondo, grazie ai suoi 10 Aermacchi MB-339, fondata in seno all’Aereonautica Militare Italiana nel 1961. Qualche rallentamento alla viabilità per le modifiche ad hoc del percorso e per l’enorme afflusso di auto vicino agli osservatori clou, ma la tanta informazione fatta nei giorni precedenti ha permesso ai cittadini di non farsi trovare impreparati.