Multe per 15mila euro agli ambulanti abusivi sul lungolago di Como

Nuovo blitz della polizia locale di Como per contrastare il fenomeno del commercio abusivo nelle zone turistiche della città. I vigili sono intervenuti nella giornata del 29 giugno 2019 in viale Geno e ai giardini a lago.

Multe e sequestri

I controlli sono proseguiti per tutto il pomeriggio e hanno portato a sequestri di merce per un totale di 205 cappelli proposti in vendita senza alcuna autorizzazione,con sanzioni amministrative per una somma complessiva di 15mila euro.

Tutti i venditori abusivi sono stati identificati mentre per uno di questi, privo di documenti, sono scattati ulteriori accertamenti del Gabinetto regionale di Polizia scientifica della Questura di Como.

I controlli proseguono

I controlli mirati continueranno nel periodo estivo e integreranno l'attività ordinaria di polizia amministrativa in ambito commerciale, che viene svolta principalmente dall'Unità specialistica del Comando. "È importante tenere controllato il territorio - ha commentato l'assessore alla Polizia locale Elena Negretti - per poter indirizzare le forze a disposizione sulle necessità che si manifestano".