Variante della Tremezzina, in galleria anche il tratto di Ossuccio. Soddisfatta Italia Nostra

Sparisce il tratto a cielo aperto di Ossuccio nel nuovo Progetto esecutivo 2019 della Variante della Tremezzina pubblicato da Anas: la strada passerà in galleria. Soddisfatte le associazioni che da anni chiedono che l'opera venga realizzata puntando al minor impatto possibile sul delicato paesaggio lariano. La scelta di portare in galleria naturale il tratto di Ossuccio, in corrispondenza della torre di Spurano, è maturata in fase di progettazione esecutiva.

"Circa un anno fa scrivevamo nuovamente, dopo le osservazioni del 2015, che auspicavamo il ritorno ad una soluzione progettuale che preveda l'intero sviluppo in galleria naturale, poiché il devastante impatto dell'opera avrebbe inciso negativamente e in modo irreversibile sulle risorse naturalistiche e paesaggistiche, e quindi sulle potenzialità di sviluppo economico e turistico, dell'area, che si fondano esclusivamente sulla bellezza e l'integrità del territorio", scrivono, in un comunicato congiunto, Fiammetta Lang di Italia Nostra sezione di Como, Attilio Furini di La Cruna del Lago, Darko Pandakovic dell'associazione Chiave di Volta e Massimo Lozzi di Territori Natura Arte Cultura.

"È una vittoria delle associazioni - continuano le scriventi - e di quella parte della popolazione che crede ancora nel diritto alla salvaguardia della bellezza, del paesaggio e dell'ambiente. Ma si tratta di una vittoria a metà, visto che permane purtroppo nel progetto il tratto a cielo aperto di Mezzegra: speriamo che possa essere evitata in extremis anche questa ferita".

"Restiamo convinti - concludono - che portare avanti battaglie argomentate per salvaguardare beni ambientali e culturali, fornendo alternative e miglioramenti possibili, valga sempre la pena e qualche volta, come in questo caso, porta anche dei risultati soddisfacenti".