Usa Today, "Il Lago di Como è il più bello"

Rick Steves, giornalista del popolare quotidiano americano Usa Today, ha dedicato ieri un lungo reportage tra la natura e il romanticismo della regione dei laghi del Nord Italia, soffermandosi in particolare sui tre più importanti, ovvero il Garda, il Maggiore e ovviamente il nostro Lario, il lago che lo ha letteralmente conquistato.

"ll Lago di Como - scrive il giornalista - offre il miglior mix di accessibilità, paesaggi, visite turistiche e relax, con un inebriante profumo di vecchi tempi aristocratici. Il lago di Como è fiancheggiato da lussuose ville, incorniciato da montagne innevate e attraversato da flotte di piccoli traghetti che guizzano da una bella città all'altra. Quell più famosa è Bellagio, autoproclamata "Perla del Lago", una combinazione di classe antica e lusso del nuovo mondo. Salite ripide dal fronte del porto fino a una manciata di piazze baciate dal sole. Con spendidi hotel a cinque stelle e negozi di lusso, Bellagio piace soprattutto ai viaggiatori benestanti".

Ma è Varenna la preferita di Rick Steves: "Racchiude i suoi 800 abitanti in un paesaggio urbano compatto sul lato meno sviluppato del lago. Le case singole sono definite solo dai loro colori pastello, e la città vecchia non ha strade - solo caratteristici vicoli a gradini. La passerella - una passeggiata sul lungolago che collega il molo dei traghetti con il centro storico - è un bel posto per passeggiare".

Per gli amanti dei giardin- scrive ancora Steves - Villa Carlotta è la migliore - soprattutto in primavera, quando molti delle sue piante i sono in piena fioritura. Ma la tenuta più grande è Villa del Balbianello, che si trova su un promontorio vicino al villaggio di Lenno ed è stata descritta nei film "Casino Royale" e "Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni".