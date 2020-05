Nido spostato per salvare le uova, ma i cigni lo hanno abbandonato

Con ogni probabilità le uova del nido di cigni di viale Geno non si schiuderanno mai. In questi giorni di pioggia, in cui il livello del lago si è alzato repentinamente, gli uomini della polizia provinciale sono dovuti intervenire per spostare nuovamente il nido, al fine di preservare las covata dall'acqua del lago. Le uova sono state spostate al sicuro in un altro punto di viale Geno, ben visibile dalla passeggiata. Purtroppo mamma e papà cigni hanno abbandonato il nido. Un vero peccato visto che mancavano davvero pochissimi giorni alla schiusura della covata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery