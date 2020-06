Umberto Colombo, nuovo segretario CGIL Como: "Sarò alla manifestazione a favore dei senza tetto lariani"

Umberto Colombo, dopo 25 anni da sindacalista, di cui gli ultimi sette da segretario della Camera del lavoro di Varese, lascia la guida della Città Giardino per dirigere la Cgil provinciale di Como. Il trasferimento non era di certo atteso ma avviene dopo che Giacomo Licata, segretario dimissionario a Como, lascia per “ragioni personali”, motivazione su cui il suo successore non vuole rilasciare dichiarazioni.

Colombo e Licata si sono incontrati in via ufficiosa, ma il passaggio di consegne avverrà formalmente lunedì 15 giugno.

Colombo ha in più occasioni chiarito i suoi obbiettivi per Como, tra cui troneggia il desiderio di mettere fine alla precarietà e la paura invece della disoccupazione.

Il nuovo segretario ha poi dichiarato che il suo primo atto ufficiale a Como sarà la partecipazione oggi, 13 giugno, alla manifestazione a favore dei senza tetto lariani.