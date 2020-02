Como e il coronavirus, il sindaco Landriscina: "Uffici comunali chiusi"

Il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha incontrato i giornalisti nella sede del comando della polizia locale per dare ragguagli sulle misure che verranno adottate nei prossimi giorni in città come prevenzione al contagio da coronavirus.

Domani gli uffici del Comune di Como resteranno chiusi salvo per i servizi essenziali, come disposto dall’ordinanza della Regione e del ministero della Salute. Si chiede pertanto alla cittadinanza di presentarsi in Comune solo per necessità improrogabili.

Saranno attivi, in tutti i casi solo per chi ha urgenze, i Servizi sociali nella loro sede in via Italia Libera secondo modalità gestite localmente, l’Anagrafe, l’ufficio cimiteri per i servizi mortuari, il Protocollo.

Ci si potrà rivolgere al centralino (tel. 031.2521) per urgenze diverse che saranno indirizzate al singolo settore.

Saranno chiusi almeno lunedì e martedì gli uffici della Polizia locale in via Odescalchi. Per urgenze relative ai permessi contattare il comando della Polizia locale al numero 348 1336022.