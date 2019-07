Magia infinita, tutti sul Lago di Como

Non smette di avere eco in tutto il globo la bellezza del Lario. Nei giorni scorsi abbiamo provato a spiegare le ragione di questo incredibile successo e oggi il Washington Post titola così: "Sembra che il mondo intero abbia seguito George Clooney sul Lago di Como".

Nell'articolo online del popolare quotidiano americano, si legge dell'amore dei turisti per i laghi dell'Italia del Nord e in particolare per quello di Como, il più famoso. Quello che ha attratto le celebrità per secoli ."Plinio il Giovane e Leonardo da Vinci erano arrivati lì molto prima che George Clooney acquistasse il suo posto a Laglio. Circondato da grandi case, ristoranti e hotel di lusso - tra cui una nuova proprietà del Mandarin che offre una villa neoclassica privata con tre camere da letto giardino, terrazza e vasca idromassaggio all'aperto a circa 12 mila euro a notte - è il paradiso per coloro che cercano di spendere veramente qualche soldo o anche solo a fantasticare".

"E in estate - si legge ancora - sembra che siano tutti lì allo stesso tempo. Magari a fare il giro della boutique di Bellagio".