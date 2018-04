Ponte del 1 maggio in agriturismo, a Como e provincia è boom di stranieri

E’ boom di turisti stranieri per il ponte del primo maggio negli agriturismi delle province di Como e Lecco.

La vacanze in agriturismo piace, dunque, soprattutto a chi viene dall'estero: gli stranieri, secondo le stime di Coldiretti, sono circa l'80% delle prenotazioni.

I turisti esteri che scelgono gli agriturismi lariani arrivano soprattutto da Svizzera, Germania, Olanda, Belgio e, in misura minore, dai paesi scandinavi e dall’Est europeo (fonte indagine Terranostra/Coldiretti Como Lecco).

Il trend della “vacanza rurale” made in Lario raggiunge quindi anche l’estero, insieme al naturale appeal del Lago di Como e delle sue bellezze ambientali, artistiche e culturali.

Souvenir "agricoli"

Il vino Igt delle Terre Lariane e i formaggi che si producono in ogni angolo delle due province. Ma anche i fiori, i salumi, l’olio, le confetture, il miele. Sono i regali e i pensieri che i turisti che in questi giorni visitano il territorio in occasione del ‘ponte’ tra il 25 aprile e il 1° maggio scelgono come ricordo della loro vacanza o come souvenir per parenti e amici.

Perchè piace la vacanza in agriturismo

Una “fotografia” scattata in presa diretta nei giorni di questo lungo “ponte” per il quale, peraltro, gli agriturismi presenti sul territorio stanno registrando ottime performance.

Complice il tempo, che sta reggendo per gran parte del ponte, è dunque in crescita la ‘vacanza rurale’ che affianca al trekking o ai sentieri da percorrere in bicicletta una visita in agriturismo oppure in un’azienda agricola che effettua la vendita diretta dei propri prodotti (in particolare i Punti Campagna Amica) o promuove l’attività di fattoria didattica.

Una visita in queste strutture è, infatti, anche l'occasione per far conoscere, soprattutto ai bambini, gli animali di fattoria (galline, mucche, cavalli, ecc.), assistere alla mungitura, alla posa delle uova od imparare a fare il formaggio o la pasta fatta in casa ed anche per vedere affascinanti strumenti di lavoro ed attrezzature agricole, moderne e del passato, dal vecchio aratro ai più potenti trattori.