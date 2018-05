Turismo, Clooney e Giro d’Italia promuovono il lago di Como: il Lario vola anche in America

George Clooney e Giro d'Italia come veicolo di promozione per il turismo sul lago di Como negli Stati Uniti e nella Penisola grazie a due nuove importanti iniziative promosse in sinergia da Camera di Commercio, Comune e Provincia di Como.

Il lago di Como in America

La prima iniziativa riguarda la presenza del Lago di Como in qualità di sponsor ufficiale, garantita grazie alla collaborazione con ENIT, alla 46^ cerimonia di conferimento del "Life Achievement Award" da parte dell'American Film Institute a George Clooney, che si svolgerà il 7 giugno 2018 presso il Dolby Theatre di Los Angeles.

Un'eccezionale vetrina per il marchio di sistema che comparirà nella campagna pubblicitaria del prestigioso evento: nei comunicati stampa ufficiali, sul sito internet di AFI e sui relativi canali social, sulla cartellonistica del Dolby Theatre, sugli inviti ufficiali all'esclusivo Gala Tribute previsto dopo la premiazione e sul Tribute Book, il volume edito appositamente per celebrare Clooney in occasione della premiazione.

Sempre per potenziare la promozione turistica negli Stati Uniti, a fine giugno è previsto l'arrivo di otto tour operator provenienti dalla West Coast per un educational tour sul Lago di Como che prevede, secondo il format consolidato, incontri informali con operatori locali e visite presso strutture ricettive per approfondire la conoscenza delle eccellenze del nostro territorio con un focus particolare su design e produzioni locali, sport, turismo attivo e natura, specialità enogastronomiche.

Una scelta fatta in un'ottica ben precisa: secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio le presenze dei turisti americani nel 2016 sono stati oltre 190mila, al terzo posto dopo tedeschi e inglesi, cresciute del 59,7% dal 2003 al 2016.

Il lago di Como al Giro d'Italia

Attraverso la partnership tra Camera di Commercio ed Explora, è stato attivato un altro interessante canale di marketing turistico, questa volta a livello nazionale, con la partecipazione al Giro d'Italia.

Il Lago di Como sarà presente in sei tappe del nord Italia nelle giornate del 18, 20,22, 23, 25 e 26 maggio 2018.

Verrà offerta la possibilità di promuovere il territorio attraverso i canali social media e digital PR, l'ufficio stampa di Explora e nelle iniziative speciali organizzate da InLombardia. Il brand comasco sarà reso visibile in occasione di tutte le tappe di partenza italiane in appositi spazi dedicati e sul track di InLombardia che segue la Carovana.

Nell'Open Village del Giro inoltre saranno distribuiti gadget, depliant e altro materiale promozionale messi a disposizione dagli uffici Turismo di Comune e Provincia.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il Consorzio Sapori di Terra e di Lago, è stata programmata la degustazione di prodotti tipici in due tappe: il 22 maggio a Trento e il 23 maggio a Riva del Garda Iseo.