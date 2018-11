Shopping di Natale online, boom di truffe: i consigli della polizia di Como per evitare frodi

Lo shopping di Natale online è già entrato nel vivo: con il Black Friday appena passato è scattata la corsa al regalo e sono tanti, anche a Como, coloro che preferiscono acquistare i prodotti via web.

Occhio però alle truffe, come mette in guardia la Polizia di Stato lariana che segnala come sempre più spesso giungano segnalazioni da parte di chi è stato vittima di imbrogli online.

Il Questore di Como Giuseppe De Angelis invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione quando si effettuano acquisti sul web e a contattare le Forze dell’Ordine se si ritiene di essere stati vittima di una truffa.

I consigli della Polizia per evitare truffe online