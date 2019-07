Torna il grande Triathlon, attenzione ai divieti a Cernobbio

Il grande Triathlon ritorna oggi a Cernobbio sulla distanza Sprint, la più veloce e spettacolare della triplice disciplina e su tracciati completamente chiusi al traffico veicolare. Partenza e arrivo da Piazza Risorgimento, dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Domenica 21 luglio 2019, sono quindi istituite le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1) DALLE ORE 13 ALLE ORE 15:30: divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli nelle seguenti vie: Via Regina - L.go Visconti - Piazza Mazzini - via L. Erba - via Monti - via Besana - via Adda via Montegrappa nel tratto compreso tra via Regina e via Cavour - via Plinio - Piazza Marmori – via Volta ( da Piazza Mazzini a via Plinio) - via Gianorini - via Manzoni -via Aquileia - Largo Europa - Via Garibaldi - Piazza Partigiani - Piazza Belinzaghi - Via Dell’Orto – Piazza Risorgimento –Piazza Roma – Piazza T.Gallio – via Cavallotti – via XX Settembre

2) DALLE ORE 12 ALLE ORE 16: divieto temporaneo di sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti vie: Via Regina – via L.Erba – via Monti – via Besana - via Volta ( nel tratto compreso tra Piazza Mazzini e via Plinio) su entrambi i lati – Piazza Partigiani – via Garibaldi – Piazza Risorgimento – Piazza Belinzaghi – Piazza Roma – Piazza T.Gallio – via Cavallotti – via Plinio - XX Settembre - via Adda - Piazza Risorgimento – via Dell’Orto – Piazza Marmori

3) DALLE ORE 13 ALLE ORE 15.30: circolazione veicolare consentita ai soli veicoli dei residenti in via Cinque Giornate, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Ponte Nuovo, attesa l’esistenza di un divieto di circolazione nelle vie Aquileia e Manzoni

4) DALLE ORE 13 ALLE ORE 15.30: divieto, per tutti i veicoli, di immissione dai passi privati e dalle vie adiacenti, nelle vie e Piazze di cui al punto.