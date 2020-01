Trenord, troppi ritardi sulla linea Como-Milano: a febbraio sconto sugli abbonamenti

Già dalle 7 di stamattina Trenord annunciava che sarebbero potuti esserci dei ritardi sulle linee ferroviarie a causa di alcuni lavori già in corso (manutenzione notturna). I problemi sono poi aumentati e hanno coinvolto quasi tutte le linee arrivando, in certi casi alla soppressione dei treni, in altri a ritardi fino a 100 minuti.

La linea più coinvolta è stata quella Lecco-Milano ma inevitabilmente, anche se in forma minore, anche alcuni pendolari comaschi sono rimasti coinvolti, nell'attesa dei treni provenienti da Lecco. Come, per esempio, questa mattina a Como San Giovanni il treno 5202 per Lecco delle 9.05 viaggiava con almeno 20 minuti di ritardo.

Codacons ha così commentato la giornata di oggi: «Non è possibile che ogni giorno i lavoratori debbano fare i conti con guasti e malfunzionamenti causati dalla mancata manutenzione di RFI e Trenord, che per tutta risposta continua ad alzare i prezzi degli abbonamenti senza garantire un servizio nemmeno sufficiente. I lavoratori che arrivano al lavoro tardi chi li risarcisce dei disguidi che sono costretti a subire, oltre che dello stress che tutto questo inevitabilmente produce? Il lavoratore virtuoso che decide di utilizzare un mezzo meno inquinante rispetto all'auto viene premiato così?».

Il bonus del mese di febbraio 2020

Ritardi e cancellazioni sono stati una costante e un problema per i pendolari, tanto che nel mese di febbraio, per supplire alle lacune, Trenord ha istutuito un bonus ( il 30 % di sconto ) per gli abbonamenti di ben 13 linee. Questo perchè i dati hanno rilevato che a novembre 2019 non si era raggiunta neanche la soglia minima dell'affidabilità che prevede massimo il 4% dei ritardi. Tra queste anche la linea direttrice Chiasso-Como-Monza-Milano.

Per l'attribuzione del Bonus e per gli abbonamenti sui quali si applica, consultare la sezione ''Bonus" e "l'Art.40" delle Condizioni Generali di Trenord (www.trenord.it) , o il sito www.regione.lombardia.it