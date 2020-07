Trasporti a Como: il consiglio approva l'ambizioso piano di una mobilità eco-sostenibile

Il consiglio comunale di Como ha approvato gli indirizzi per rivoluzionare il trasporto locale (urbano ed extraurbano) in un'ottica eco-sostenibile e di accessibilità alle fasce deboli. Si tratta di un ambizioso piano di aggiornamento delle caratteristiche non solo tecniche dei mezzi di trasporto pubblici, ma anche di organizzazione e incentivazione del servizio. L'aula di Palazzo Cernezzi ha approvato alla quasi totale unanimità (solo un voto contrario) le seguenti linee di indirizzo che, se condivise dalle amministrazioni di Varese e Lecco, verranno presentate all’Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale (TPL) del bacino di Como, Lecco e Varese per fissare i criteri della gara per il TPL urbano ed extraurbano. Vediamo gli indirizzi approvati:

- progressiva sostituzione dei mezzi urbani con sistema di trazione a impatto zero, con uno sguardo premiale alla disponibilità a introdurre le più recenti tecnologie come, ad esempio, la IMC (in motion Charging) che richiede un’elettrificazione della linea non superiore al 25% assicurando la parte restante con batterie

- abbandono del gasolio come carburante e progressiva introduzione di mezzi a trazione ibrida anche per le tratte extraurbane

- realizzazione di una rete per i trasferimenti interni della convalle e di collegamento tra i quartieri alti (Albate – Muggiò – Camerlata – Rebbio – Breccia – Prestino; Monteolimpino – Sagnino – Pontechiasso) mediante veicoli elettrici si piccole dimensioni

- adozione in ambito urbano di mezzi super-ribassati per facilitare l’accessibilità da parte di disabili, anziani e carrozzine, con impegno dell’amministrazione di adeguamento delle pensiline

- progressiva adozione di sistemi di facilitazione per l’utilizzo della rete pubblica da parte di soggetti cognitivamente sensibili (anziani , disabili)

- progressiva adozione di veicoli predisposti all’alloggiamento di altri mezzi di locomozione non inquinanti (biciclette pieghevoli, monopattini ed altri mezzi elettrici e non) al fine di promuovere la multi-modalità negli spostamenti

- introduzione di tariffazioni promozionali e vantaggiose per tutte le categorie di utenza, proporzionali, nella rete urbana, alla tratta percorsa, anche mediante sistemi di pagamento digitali che utilizzino gli smart-phone

- potenziamento del numero di persone trasportate sulle tratte con elevato utilizzo da parte di studenti e pendolare nelle ore di entrata e uscita dagli istituti e dai luoghi di lavoro

- introduzione di ticket/abbonamenti multimodali per la integrazione tariffaria con ferrovie, mezzi di superficie, linee di navigazione e servizi di sharing (auto e bici)

- introduzione di un servizio di linea autobus in grado di connettere la stazione di Como S.Giovanni e Como Nord-Lago e il futuro Hub di Albate con le diverse aree della città, per favorire le modalità collettive di ingresso e spostamento all’interno della città

- passaggio di almeno una linea di autobus nei pressi della stazione di Como Borghi

- adeguata valorizzazione del polo d’interscambio ferro-gomma di prossima apertura presso la nuova stazione RFI-Camerlata

- garanzia del servizio autobus in tutte le aree del territorio comunale, come quelle del Bassone, di Baraggia ad Albate, attualmente non servite

- spostamento del capolinea da piazza S. Agostino alla stazione S. Giovanni e, successivamente, all’Hub di Albate

- progressiva introduzione nel parco mezzi di strumenti di vocalizzazione della “chiama di prossima fermata” e segnalazione visiva per permettere a disabili sensoriali di potersi preparare per tempo alla discesa

- progressiva introduzione nel parco mezzi di strumenti di vocalizzazione esterna all’automezzo per l’annuncio della tratta e del capolinea, per favorire un accesso autonomo.