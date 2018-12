Boldi e De Sica "Amici come prima" sul lago di Como, ecco il trailer del cinepanettone

Arriva nelle sale cinematografiche il prossimo 19 dicembre il fim di Natale firmato dalla coppia Boldi De Sica. L'implacabile cinepanettone, uno di quei fenomeni italiani tutti da comprendere, è stato in parte girato sul Lago di Como e al Teatro Sociale. Il film si intitola, inevitabilmente e ruffianemente, "Amici come prima". Quando c'è da fare cassetta, si possono anche dimenticare i furiosi litigi e le lunghe polemiche del passato che hanno portato la coppia ad intraprendere per 13 anni strade diverse dopo un lunghissimo periodo di successi insieme. Al botteghino di Babbo Natale l'ardua sentenza sul celebre duo che ancora fa della comicità demenziale il suo eterno cavallo di battaglia. Di seguito il trailer

La trama

Amici come prima, il film diretto da Christian De Sica, segue la storia di Cesare (Christian De Sica), stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di Massimo Colombo (Massimo Boldi), storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco (Maurizio Casagrande) si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un'intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla (Lunetta Savino) e al figlio Matteo (Francesco Bruni), che continuano a crederlo direttore dell'hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?