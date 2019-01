Migranti e senzatetto in città, provocazione di Como Accoglie: "Totoportico" per segnalare posti dove dormire

Nuova provocazione dell'associazione Como Accoglie (in prima sul tema dell'assistenza e dell'accoglienza) sulla necessità di dormitori in città per i senzatetto e i migranti che non hanno un posto dove ripararsi durante la notte: con la chiusura delle strutture dell' "Emergenza freddo" senza alternative per chi vive in strada, infatti, la questione tornerà a riproporsi in tutta la sua drammaticità. Nonostante la fine, almeno meteorologica, della stagione invernale.



Ecco allora che Como Accoglie rilancia con toni sarcastici la necessità di strutture da un lato e la mancanza di risposte dalle istituzioni dall'altro. Un "Totoportico" per segnalare ripari in cui i senzatetto possano trascorrere la notte, con un tetto e uno spazio da adibire a servizi igienici.



E per chi vince, l'ironico premio: "l'Accoglino d'oro e il riconoscimento dello statuto di buona cittadinanza".

Di seguito il comunicato stampa, pubblicato anche sulla pagina facebook dell'associazione, che riportiamo integralmente.