Terremoto in Sicilia, le immagini dell'Etna in eruzione

Il nostro lettore Pino di Rovello Porro è in vacanza a Catanzaro. Da dove si trova lui si vede in lontananza l'Etna in eruzione. Sono momenti drammatici in Sicilia dove una delle scosse causate dall'eruzione del vulcano ha causato molti danni e almeno una decina di feriti, per fortuna lievi. L'eruzione del vulcano Etna è iniziata due giorni fa ma nella notte l'ennesima scossa ha raggiunto magnitudo 4.8 sconquassando il Catanese secondo la rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

A una distanza di molti chilometri si può vedere il pennacchio di fumo e lapilli che si leva alto sulla Sicilia.