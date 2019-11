Svizzera, l'Iceberg di Lugano riaccende le luci (rosse)

Mentre dal Canton Ticino arrivano gli sconti per i frontalieri del sesso per combattere la crisi del settore, un'altra notizia può riaccendere le fantasie degli amanti del sesso a pagamento oltrefrontiera . Un locale storico, l'Icerberg di Pazzallo, chiuso da molti anni, ha infatti riaperto nei giorni scorsi le sue porte per dare nuova vita al quartiere a luci rosse di Lugano.

Il locale sorge a pochi passi da altri due postriboli svizzeri: l'Oceano e il Moulin Rouge. Nel maggio del 2018, come riporta il Corriere del Ticino, lo stabile era stato acquistato all’asta per 3,5 milioni di franchi dagli stessi imprenditori che gestiscono anche il già citato Moulin Rouge e Casa Yasmine di Castione.

Al primo piano si trova quindi un locale per incontri, mentre ai piani superiori la struttura è dotata di 16 mini appartamenti. Al momento ci lavorano 12 ragazze, che possono arrivare a 18 durante i weekend. Entro gennaio, come noto, tutti i locali a luci rosse del Ticino dovranno adeguarsi alla nuova legge sulla prostituzione.