Coronavirus in Italia, Svizzera per ora non pone nessuna limitazione agli ingressi

L'Ufficio Federale Svizzero della Sanità Pubblica (Usfp) ha deciso, per il momento, di non adottare misure precauzionali nei confronti dell'Italia e quindi non c'è nessuna limitazione all'ingresso nel territorio elvetico. La situazione però, ricorda l'Ufsp all'agenzia Keystone-Ats, come riportato nel comunicato Adnkronos, è in continuo cambiamento. Ciò nonostante non prende posizione in merito alle misure messe in atto in Italia, pur con il monito che ora tutti i focolai riscontrati nel territorio italiano debbano essere "controllati con tutti i mezzi possibili".