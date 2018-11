Il caso della tessera punti a messa per fare la cresima: Striscia la Notizia a Lurate Caccivio

E' approdato a Striscia la Notizia il caso della tessera fedeltà a messa per ricevere i sacramenti, ideata dal parroco di Lurate Caccivio don Angelo Fontana, che tante polemiche ha scatenato nelle scorse settimane. Un caso diventato nazionale di cui il sacerdote ai nostri microfoni aveva spiegato le motivazioni.

Il popolare tg satirico di Canale 5 si è occupato del caso nella puntata andata in onda giovedì 1° novembre 2018. L'inviata Chiara Squaglia si è recata fuori dalla chiesa di Lurate dove ha intervistato genitori e bambini che stavano entrando a Messa, muniti di "fidelity card", ribattezzata da Striscia "Fedelity Card". Diverse le perplessità raccolte tra i parrocchiani con qualcuno che ha sostenuto che quest'idea invece di avvicinare i bambini alle celebrazioni li sta allontanando.

Il servizio ha citato anche le parole di Papa Francesco che aveva parlato del rischio di diventare "controllori anzichè facilitatori della fede": "Come può un giovane desiderare di essere cristiano se partiamo da obblighi, impegni e non dalla liberazione?".

Chiara Squaglia ha infine intervistato don Angelo Fontana che ha ribadito il perchè della tessera punti: "Anche Gesù dice che lascia la libertà: se vuoi vieni e seguimi, ma poi se dice seguimi, seguimi davvero".

E per concludere una battuta ironica dell'inviata: "Almeno se fa le multe le faccia pagare in preghiera", "Assolutamente, quello che conta è la preghiera", ha chiosato il parroco.