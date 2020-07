Strada provinciale “Fino-Rovello”: 15 giorni di chiusura totale tra Rovellasca e Lomazzo

La provinciale 30 “Fino - Rovello” sarà completamente chiusa nei comuni di Rovellasca e Lomazzo (Frazione Manera) dalle 9 del mattino di lunedì 20 luglio, fino alle 5 del pomeriggio di martedì 4 agosto. Lo scopo è consentire i lavori di rifacimento della fognatura e dell’acquedotto comunale lungo la strada. Per ora la Provincia di Como ha dato come indicazione alla viabilità alternativa il passaggio dei veicoli per le strade comunali adiacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.