Cadono calcinacci dal ponte: chiusa a Valsolda la strada panoramica

Strada chiusa a Valsolda tra San Mamete e Albogasio: da e per la Svizzera si transita solo attraverso la galleria lungo la Statale 340 "Regina".

Il provvedimento di chiusura è stato emanato martedì 13 agosto 2019 dal sub commissario prefettizio Gesuele Bellini (il comune di Valsolda è attualmente commissariato) a seguito di una caduta di calcinacci e sassi da un ponte che attraversa la strada panoramica (ex Statale "Regina"). Proprio a seguito dei distacchi, ieri la struttura è stata visionata dai vigili del fuoco che hanno riscontrato la presenza di evidenti lesioni, tali da far temere per l'incolumità di persone o cose.

Stabilita dunque, da parte del commissario, la necessità di effettuare più approfonditi sopralluoghi sullo stato di sicurezza del ponte e della carreggiata sottostante, è stata temporaneamente disposta la chiusura veicolare e pedonale del tratto di strada dal Km 49+900 al Km 50+400, in località Cadate. Il transito è comunque consentito, in entrambe le direzioni, fino all'interruzione. Chiuso anche il tratto della strada comunale via per Castello interessato dalla frana, dal civico 97 al 101 compreso.

La strada resterà interdetta al traffico fino a nuovo avviso. Nel frattempo, l'unica via di collegamento con la vicina Svizzera sarà rappresentata dalla galleria situata lungo la Statale "Regina".