Strada del Bisbino chiusa sabato mattina (25 luglio)

Sabato 25 luglio 2020 la strada del Bisbino a Cernobbio sarà chiusa per consentire un intervento di sfalcio della vegetazione a bordo strada. L'intervento è in programma tra le 6.30 e le 11.30, orario in cui la strada resterà chiusa. L'annuncio della chiusura è stato accompagnato da qualche polemica da parte di chi ritiene che sia sbagliato programmare tale chiusura della strada in una giornata di week-end, momento in cui l'afflusso dei turisti è maggiore rispetto ai giorni feriali. Il sindaco di Cernobbio, Matteo Monti, ha tenuto però a precisare che si tratta di un intervento che poteva essere eseguito solo di sabato visti i soggetti volontari coinvolti, cioè la sezione cernobbiese di Federcaccia,Pro Rovenna e altri volontari. Dunque, i disagi saranno limitati fino alla tarda mattinata di sabato.

