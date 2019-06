Storie di Cortile: l'appello di Andrea Parodi per una data a Como

La situazione degli eventi estivi a Como l'abbiamo ampiamente descritta ieri. Da una parte la perdita del Wow Music Festival che sta facendo molto discutere in città, dall'altra un bando comunale che ha lasciato basiti tutti gli operatori culturali. Altrove esistono esempi di manifestazioni virtuose che hanno trovato l'appoggio di comuni anche molto più piccoli di quello di Como. Tra i tanti spicca Storie di Cortile, un evento itinerante che da anni porta in Brianza una serie di appuntamenti musicali, ma non solo, di grande qualità.

Anima della manifestazione è Andrea Parodi, promoter canturino da anni impegnato ad organizzare eventi prestigiosi nel nostro territorio come il Light of Day, il Townes Van Zandt Day e il Buscadero Day ma anche concerti come quello di domenica con Bocephus King alla Basilica di Galliano. Fiore all'occhiello della sua attività è però proprio Storie di Cortile, anche per via della narrazione culturale che porta in seno.

In attesa della presentazione del cartellone ufficiale 2019, ne abbiamo parlato con Parodi, che non ha perso l'occasione per lanciare un appello alla città di Como: "Storie di Cortile è già iniziato con un doppio appuntamento a Somma Lombardo con il chitarrista di Bob Dylan e Cyndi Lauper e a Lissone con l'accoppiata Andrea Scanzi e Bocephus King, ma stiamo aspettando le ultime conferme per presentare il programma completo che vivrà molti appuntamenti proprio in provioncia di Como. Intanto ne approffitto per laciare un appello alla città di Como per partecipare al Festival ospitando nel mese di luglio una tappa di Storie di Cortile. Sicuramente penseremmo a qualcosa di davvero speciale da portare a Como, anche se quest'anno il cartellone, come detto, è già molto ricco".

Qualche anticipazione. "Il sassofonista di Bruce Springsteen, Jake Clemons, con tutta la band e ancora James Maddock insieme al mitico Aldo Rock di Radio Deejay. Sarà una lunga estate con una ventina di appuntamenti di qualità. Speriamo che anche Como faccia parte di

Storie di Cortile almeno quest'anno".

Parodi è sempre ottimista, lui vive a Cantù. Ma anche qui a Como, come cantava Daniele Silvestri "Bisogna essere ottimisti

fino in fondo, perché potrebbe essere domani la fine del mondo".