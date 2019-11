Stanley Tucci sul Lago di Como, poi a casa dei pescatori per cucinare il persico

L'attore Stanley Tucci, noto per il suo ruolo nel famoso fil "Il Diavolo veste Prada" ha visitato Como per girare una puntata per conto della CNN di un programma di cucina che conduce negli Stati Uniti. Stanley Tucci ha incontrato il gruppo dei Pescatori di Como Alpha nella mattina dell'8 novembre 2019 per recarsi sulle acque del Lario davanti a Torno e cimentarsi insieme a loro nella pesca del pesce persico, Dopo una divertente mattinata all'insegna della pesca Tucci si è recato a casa di William Cavadini, portavoce dei Pescatori di Como Alpha per continuare le riprese televisive mostrando come si cucina il pesca del Lago di Como.