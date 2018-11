Ufo a Como, mistero (quasi) svelato

Non si è trattato di sicuro di un disco volante ma di in velivolo di natura terrestre. È la conclusione a cui è giunto il Centro ufologico nazionale dopo avere esaminato il video inviato da un lettore di QuiComo lo scorso 10 novembre 2018.

l video ritrae una luce nel cielo in direzione di Lecco che compie spostamenti insoliti per essere un elicottero o un normale aereo. A molti quel filmato è apparso insolito e interessante e le ipotesi su cosa potesse essere sono state numerose. Il video ha suscitato anche l'interesse del centro ufologico nazionale. L'esperto di ufo Marco Guarisco ha così deciso di studiare meglio il documento video. Ecco le conclusioni a cui è giunto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Innanzitutto - ha spiegato Guarisco - abbiamo dovuto escludere qualsiasi manipolazione al computer per essere sicuri che si trattasse del video così come è stato girato. Abbiamo poi analizzato fotogramma per fotogramma ingrandendo le immagini e abbiamo potuto scorgere due piccole luci vicine a quella grande".

Tanto basta per dirottare le ipotesi su velivoli per così dire tradizionali, certo non extraterrestri. "Potrebbe trattarsi di un drone di tipo acrobatico - ha detto Guarisco - ma protenderei di più per un aereo privato che stava compiendo acrobazie".

Oltre all'esame visuale del filmato c'è un altro elemento sul quale si è basato l'esperto. "L'avvistamento è collocabile nel cielo sopra Alazate Brianza, non lontano dall'aeroporto di Verzago".