Protezione civile, dalla Regione 35mila euro per le squadre antincendio nei boschi della provincia di Como

Finanziamenti in arrivo da Regione Lombardia anche per la provincia di Como per le squadre specializzate negli interventi antincendio boschivo afferenti a Comunità montane e Parchi regionali. 320mila euro i fondi staziati.

I finanziamenti riguardano in totale 29 enti (20 Comunità montane e 9 Enti parco).

Per la provincia di Como sono stati stanziati 35mila euro a favore di 2 Comunità Montane e un Parco.

Nel dettaglio alla Comunità Montana Triangolo Lariano andranno 12.883 euro, alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 16mila euro e al Parco Pineta di Appiano Gentile 6.400 euro.