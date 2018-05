Solange, sorella di Beyonce, in vacanza sul Lago di Como

Dopo Sam Smith, avvistato a Villa Erba dove la scorsa settimana ha girato il video del suon nuovo singolo Pray, un'altra pop star è in visita sul Lario. Sul suo profilo Facebook, oltre 3,5 milioni di follower, Solange ha postato alcuni originali scatti che la ritraggono sul Lago di Como, meta di molte star dello spettacolo, che non sono sfuggiti a Vogue, la più popolare rivista di moda al mondo. Solange Piaget Knowles, conosciuta semplicemente come Solange, è una cantante, attrice, modella e autrice statunitense. È famosa per il suo stile eccentrico, spesso in concomitanza alle scelte artistiche della sorella Beyoncé, e per il suo ultimo album A Seat at the Table, che ha ricevuto l'acclamazione globale e contiene il brano Cranes in the Sky, vincitore del prestigioso Premio Grammy del 2017.

Solange ha al suo attivo quattro album: Solo Star (2002), Sol-Angel and the Hadley St. Dreams (2008), True EP (2012), A Seat at the Table (2016). Come attrice ha partecipato alla serive tv Arrivano i Johnson e alle pellicole Ragazze nel pallone, tutto o niente e Blondie - The Florance ballard story. Nella sua carriera di topo model è stata tra l'altro ambasciatrice Armani per i giovani, volto per Rimmel London, modella per Vogue nella campagna pubblicitaria Today I'm wearing, modella e creatrice di una collezione di sneakers in collaborazione con Puma, modella per Michael Kors, modella per Levi's, modella per Calvin Klein.

ù