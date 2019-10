Meno di 100 persone per le sonate di Shubert a Como eseguite da Leotta

Ieri, lunedì 1 otttobre, la prima data dell'esecuzione integrale delle 11 Sonate per pianoforte “compiute” di Franz Schubert, a duecento anni dalla loro composizione, è stata un flop. Nemmeno 100 paganti per la serata che ha visto Christian Leotta cimentarsi al Sociale di Como nel repertorio del grande compositore austriaco. Il progetto, proposto dall'Associazione Melos e fortemente sostenuto dal Comune di Como attraverso un contributo di oltre 12 mila euro del bando multimisura, non ha trovato riscontro nel pubblico che ha desertato il primo dei quattro appuntamenti previsti, gli altri si terranno il 3 novembre, il 9 dicembre e il 13 gennaio. Probabilmente è stata sopravvalutata la dimensione del teatro e sarebbe stato forse più opportuno pensare alla Sala Bianca.

Christian Leotta aveva eseguito questa serie di opere schubertiane per la prima volta lo scorso anno in Giappone, presso la notissima Alti Hall di Kyoto. In quell’occasione ha inoltre eseguito la quasi totalità dell’opera per pianoforte di Franz Schubert, presentandola in un ciclo di sette recital che rappresenta tutt’oggi la più ampia serie di concerti schubertiani mai eseguiti da un solo pianista.

Il programma di ciascuno dei quattro concerti proposti da Christian Leotta al Teatro Sociale di Como comprende Sonate per pianoforte di Franz Schubert composte sia negli anni giovanili, sia in quelli della piena maturità, con l’obiettivo di dare al pubblico un’immagine quanto più completa del compositore in ciascuno dei quattro recital in programma.