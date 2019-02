Da Shanghai a Londra in bici, il posto più bello? Il Lago di Como

Davvero una bella impresa quella compiuta da Eva Chaewon Yoo, che lo scorso giugno 2018 è partita in bici dalla sua Shanghai per raggiungere Londra. Durante il viaggio, una lunghissima pedalata piena di sorprese, è stata seguita dal quotidiano cinese di lingua inglese The Nanjinger che ha documentato tutte le tappe fino all'arrivo di ieri a Londra, inevitabilmente sotto la pioggia. 8000 chilometri in bici percorsi in 7 mesi e 24 giorni. La giovane ciclista, originaria di Seul, in Korea, e ora residente a Shanghai, dove è iniziato il suo giro di mezzo mondo, ha visitato decine di luoghi incantavoli in questi mesi.

Eppure, uno dei suoi primi commenti all'arrivo nella City è stato questo: "Il miglior scenario d'Europa è il Lago di Como in Italia. Oltre alla splendida vista del lago e delle montagne innevate è anche un posto molto speciale per me. Ho compiuto 30 anni lì e il mio amico Alessandro mi ha invitato a una festa con suoi amici nella casa di famiglia sul Lago di Como proprio la notte di Capodanno. Poiché il capodanno coreano si festeggia secondo il calendario lunare (quest'anno il 5 febbraio, ndr) per me è stata un'esperienza molto interessante, il miglior capodanno di sempre".

Il viaggio, lunghissimo, non è sempre stato facilissimo: una piccola disavventura in Grecia, il cellulare morto in Montenegro, la bici rubata a Milano (benvenuta in Italia), il tentativo fallito della polizia di recuperarlo e il conseguente acquisto di una bici usata per raggiungere, il giorno stesso, il Lago di Como. Ma soprattutto l'inverno, il freddo, la neve sotto la quale ha pedalato anche piangendo. Ma Eva Chaewon Yoo non si è mai fermata. Il paese più ospitale? La Francia. "Ho soggiornato 24 giorni senza avere mai un problema per la notte, sono stati tutti molto diponibili e gentili.