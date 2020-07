Senzatetto in via Cadorna: nuovo incontro con i commercianti e i residenti

Anche la direzione dell'Azienda Sanitaria Lariana ha incontrato questo pomeriggio una delegazione di residenti e Claudio Casartelli di Confesercenti in rappresentanza dei commercianti di via Cadorna. La delegazione ha espresso la propria preoccupazione rispetto all'eventualità che lo stabile di via Cadorna venga destinato a dormitorio cittadino per il possibile degrado della via. Innanzitutto il direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi ha assicurato il trasferimento del Sert entro fine ottobre nella nuova sede in via Carso.

Per quanto riguarda il tema dormitorio, Banfi ha ricordato di aver fornito la disponibilità all'utilizzo di una parte dello stabile di via Cadorna durante l'emergenza coronavirus, su richiesta dell'amministrazione comunale, per l'accoglienza di persone senza fissa dimora che in questo modo potevano essere facilmente monitorate in relazione all'eventuale insorgenza di sintomi o riscontro di positività asintomatica (al momento, peraltro, nello stabile non vi è alcun ospite). "È stato importante ascoltare le istanze della delegazione - osserva il direttore generale - e da parte nostra assicuriamo la massima disponibilità a ricercare congiuntamente con il Comune e la cittadinanza le più adeguate soluzioni".

