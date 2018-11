Un sentiero per Alda Merini

Nel nono anniversario della morte di Alda Merini,è stata lanciata attraverso la piattaforma change.org la proposta che il 1° novembre 2019, in occasione del decennale della morte, le venga intitolato l'attuale "Sentierone per Como", parte terminale della mulattiera che dal 1817 collega la città di Como con il paese montano di Brunate e che attorno al 1880 fece conoscere i nonni della "poetessa dei Navigli", il conte comasco Giovanni Merini e la contadina brunatese Maddalena Baserga. Per la precisione, si propone di intitolare ad Alda Merini la parte della mulattiera che dal quattrocentesco eremo di San Donato (in territorio del Comune di Como) arriva fino alle prime case di Brunate, terminando a pochi metri da quella della famiglia Merini, dove nacque il padre di Alda, Nemo, e dove lei trascorse tanti bei momenti durante la giovinezza. Il percorso è, peraltro, al centro di un progetto di valorizzazione, denominato "Il Monte dei Poeti", che punta proprio sulla poesia come motore di rigenerazione del paesaggio, legando locale e globale. Inoltre, da sette anni a Brunate si celebra il Premio internazionale di letteratura Alda Merini, che ha saputo affermarsi come punto di riferimento culturale di livello italiano ed europeo, per cui il "Sentiero Alda Merini" diventerebbe il fiore all'occhiello di un sistema virtuoso.