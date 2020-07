Senna Comasco paese super video sorvegliato: le telecamere salgono a 20

Da giovedì scorso, 9 luglio, nel piccolo comune di Senna Comasco sono attive tre nuove videocamere dedicate alla sorveglianza. Posizionate in via Gaggio - nella zona delle poste – vanno ad aggiungersi alle 17 già operative nel territorio municipale.

L’amministrazione comunale ha dichiarato che il provvedimento era necessario visto che , recentemente erano arrivate alla polizia municipale decine di lamentele dei residenti della zona per il chiasso e in generale il disturbo della quiete pubblica.

“Rispondiamo così - ha spiegato l’assessore alla sicurezza di Senna Comasco, Andrea Bosisio - alle richieste dei cittadini per monitorare la zona, spesso oggetto di assembramenti chiassosi notturni. In questo modo continuiamo – ha proseguito - con l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza del nostro Comune dotato ora di ben 20 telecamere di coordinate dalla Polizia Locale”.