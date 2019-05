A Como è arrivato il primo self service di cannabis legale

Nonostante sia diventata una delle battaglie bandiera del ministro Salvini, esiste una legge dello Stato che norma l'apertura dei negozi di cannabis con THC contenuto: 0,6 per cento il livello massimo consentito. Articoli molto precisi che regolamentano una materia che in Italia fatica a trovare pace. Se Regione Lombardia ha dato il via alla legge che consente la produzione di cannabis terapeutica la strada da percorrere è ancora lunga e di certo mette in contrapposizione le forze politiche.

Di certo c'è che gli effetti del CBD - diversamente dal THC che ha effetti piscoattivi - possono essere benefici in molti casi. L'argomento è vario e complesso e occorrebbe trattarlo senza pregiudizi, soprattutto se dettati dalla pancia e non dalla scienza.

Intanto a Como, nei giorni scorsi, ha inaugurato in pieno centro, in via Fontana, a due passi da piazza Cavour, Enjoynt, il primo distributore automatico di cannabis legale, in altre parole un self-service H24 di prodotti con estratti di Cbd.