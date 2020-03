Luci accese alla scuola di Lora: nessuno spreco ma un espediente "scaccia ladri"

Soltanto un giorno fa un lettore aveva segnalato alla redazione di QuiComo alcune luci accese all'interno della scuola comunale di via Spallanzani a Lora. Oggi è la dirigente Michela Ratti a rispondere all'accusa di spreco. “Dal 2015 a oggi le nostre scuole, tanto la primaria quanto la secondaria, sono state più volte vittime dei ladri, che entrando di notte hanno rubato dotazioni tecnologiche e ovviamente causato ingenti danni”.

La scuola ha un antifurto acquistato grazie a una raccolta fondi fra i genitori, ma nonostante questo sono state proprio le forze dell'ordine a chiedere di accendere le luci di notte, specialmente in quell’ingresso che si vede nella foto mandata dal lettore, che si trova su via Mantegazza, un punto particolarmente buio e poco abitato.

“Ci tengo a sottolineare - continua la preside - che durante il nostro ultimo possibile accesso a scuola dopo l’inizio dell'emergenza covid-19, ci siamo preoccupati di spegnere tutto ciò che era possibile, non solo controllando le luci ma anche, per esempio, regolando la valvola di ogni calorifero sullo zero per evitare sprechi. Si è deciso di lasciare accese alcune luci soltanto per rendere più luminosi i punti che potrebbero altrimenti essere un facile accesso per i ladri”.

