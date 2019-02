Saltano la scuola per difendere il pianeta: i ragazzi dello sciopero per il clima

Sono un gruppo di studenti delle scuole superiori di Como e provincia che hanno deciso di aderire a un movimento ambientalista il cui obiettivo è quanto mai ambizioso: salvare il clima del pianeta. Il movimento, nato dalla giovane svedese Greta Thunberg, si è diffuso in vari Paesi del mondo con il nome di Fridays for future. Ogni venerdì, dunque, giovani e meno giovani ai quali sta a cuore il futuro della Terra, scioperano per poter manifestare davanti a luoghi simboli del potere. Nel caso di Como i ragazzi che erano venerdì 8 febbraio 2019 in via Vittorio Emanuele, hanno saltato la scuola per poter essere presenti davanti all'ingresso di Palazzo Cernezzi, sede del Municipio del capoluogo.

Come ha spiegato Davide Faifer di Cassina Rizzardi "il movimento Fridays for future punta a sensibilizzare i governi del mondo affinché assumano iniziative e prendano decisioni concrete volte a salvaguardare il clima del pianeta che sta subendo modificazioni a causa dell'uomo. Lo sciopero, in questo senso, serve ad attirare l'attenzione. Noi, per esempio, dovremmo andare a scuola e la nostra presenza qui è anche un modo per creare un po' di scalpore e farsi notare".