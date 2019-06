Murder Mystery, la più belle scene sul Lago di Como con Jennifer Aniston e Adam Sandlers

E' già un successo di Netflix il film Murder Mystery, con Jennifer Aniston e Adam Sandlers, girato a Como nell'agosto 2018. Il film ha debuttato il 14 giugno e ha già totalizzato numerosissime visualizzazioni che ne fanno uno dei film più visti. Un'ottima promozione per il territorio comasco visto che numerose scene hanno come cornice e sfondo proprio il Lago di Como, la città e i paesini della riva da Argegno a Laglio.

Le scene sono tutte cariche di tensione, humor e azione. Inseguimenti a piedi e in macchina. Una Ferrari sfreccia all'inseguimento di un'auto dei carabinieri. Alla guida della Testa Rossa c'è Jennifer Aniston, l suo fianco Adam Sandlers. L'inseguimento passa da Argegno, Laglio e giunge in zona Tempio Voltiano dove si conclude con un paio di momenti spettacolari: un'auto distrugge un idrovolante e poi si schianta contro una statua tra il Monumento ai Caduti e il Tempio Voltiano. Per fortuna si tratta di una statua finta.

Insimma, le scene più belle e cariche di suspance che conducono il film al suo culmine sono proprio quelle girate a Como.