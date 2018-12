Chi ha ucciso l'arte di Banksy?

In occasione della mostra non autorizzata dell’artista e writer inglese Banksy “A Visual Protest. The Art of Banksy”, in corso al MUDEC di Milano, Piepaolo Perretta, in arte Mr. Savethewall, ha riaperto la discussione sul mercato dell’arte e sul rapporto fra arte e spazio urbano. Ovviamente lo ha fatto alla sua maniera, nello stile più vicino allo spirito dell'arte di strada, effettuando un'incursione urbana a Milano affiggendo manifesti provocatori dedicati alla suddetta mostra di Banksy.

"La street art nasce in strada - dice Mr. Save The Wall - ed in strada si esprime secondo la propria ragion d’essere. Oggi la street art è matura e, se non morta, sicuramente diversa dall’origine. L’unico museo riconoscibile per la street art è quello a cielo aperto della strada. “Street art without street is “just” art”. Entrando nei musei cambiano le regole del gioco, le nuove regole sono quelle del sistema (dell’Arte, appunto)". Uno stimolo che arriva alla metropoli lombarda da un'artista comasco che non ha mai nascosto di amare Banksy ma soprattutto la libertà dell'arte di strada. E se è difficile provocare a Milano, figuriamoci a Como.