Strane luci nel cielo di Como: sono i satelliti di Elon Musk

Sono passati ieri sera, 24 aprile, anche sopra il cielo della Provincia di Como i satelliti Starlink. Lanciati dal miliardario visionario Elon Musk, solcano il cielo indicativamente verso ovest e hanno suscitato negli ultimi giorni fantasie interstellari, tanti infatti hanno inizialmente gridato all'avvistamento UFO. Si tratta invece di 60 satelliti inviati nell'orbita terrestre con lo scopo di portare la banda larga nelle zone più remote, e spesso più povere, del pianeta. Elon Musk, il magnate 48enne di origine sudafricana - e per intenderci fondatore di alcune realtà abbastanza conosciute tipo PayPal e Tesla – vuole costruire nell'orbita terrestre una costellazione utile a portare internet in tutto il pianeta. Entro la fine dell’anno il numero dei satelliti in orbita (anche grazie ai 12 lanci programmati da qui ai prossimi mesi) salirà a 720 e così probabilmente sarà possibile avere i primi reali servizi di connettività.

Il prossimo avvistamento a Como

Stasera intorno alle 22 sarà di nuovo possibile ammirare lo spettacolo dei satelliti Starlink e magari anche fotografarli, come in tanti stanno facendo in tutta Europa.