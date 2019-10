A Como impazza il gioco dei sassi colorati: divertimento assicurato per grandi e piccini

Sta diventando una mania il gioco dei sassi colorati. Ci giocano grandi e piccini. Il bello di questo gioco è il tocco di creatività che ognunoi deve metterci se vuole partecipare al meglio. Non si vince niente, o meglio, si vincono sassi, pietre dipinte nei modi più disparati. Piccole e solide opere d'arte per lo più realizzate dai bambini.

Il gioco, infatti, nasce principalmente per coinvolgere i bambini: devono dipingere un sasso, poi lo posizionano in qualche punto del loro paese o della loro città, pubblicano la foto sulla pagina Facebook Como/rocks e danno qualche indizio per trovarlo. Chi lo trova innanzitutto deve fotografarlo e decidere se tenerselo o riposizionarlo altrove in modo che il gioco ricominci.

Sempre più sassi colorati adesso si possono trovare per le strade, nei parchi, nei cortili di Como e dei paesi limitrofi. La pagina Como/rocks è arrivata a contare oltre 7mila iscritti e cresce di giorno in giorno. La cosa curiosa è che da gioco per bambini si sta trasformando in una mania anche per adulti.

Per conoscere bene le regole del gioco e per parteciparvi senza che il divertimento originale venga snaturato basta leggere la spiegazione data dalla pagina Como/rocks. Per esempio, in virtù del fatto che il gioco è rivolto soprattutto ai bambini si chiede di evitare di nascondere i sassi in zone pericolose, come in mezzo alla strada o su un albero. La mania dei sassi colorati, infatti, deve restare un semplice e puro divertimento all'insegna della straordinaria creatività dei bambini.