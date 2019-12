Manifestazione delle Sardine a Como: piazza gremita contro la Lega

Folla di manifestanti in piazza Vittoria a Como per l'appuntamento con la protesta delle Sardine. Alle 18.30 dell'8 dicembre 2019 la piazza era gremita di pacifici manifestanti che hanno espresso la loro presa di distanze dalla politica dai toni violenti, dagli slogan facili e superficiali. In poche parole il popolo comasco delle Sardine - movimento di piazza che nelle ultime settimane ha preso piede in tutta Italia partendo da Bologna - ha voluto protestare contro la Lega, contro Matteo alvini e contro ciò che il Carroccio e il suo leader rappresenterebbero. Si spiega così l'hastag/slogan delle Sardine #comosislega.

La manifestazione si è svolta in maniera assolutamente pacifica, Presenti in piazza anche molte famiglie con i loro bambini. Dalla voce di Gian Battista Galli dei Sulutumana è partita Libertà di Giorgio Gaber cantata dalle oltre 2 mila persone presenti e poi Bella Ciao.