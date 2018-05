Sam Smith, la popstar da Oscar ha girato il video di Pray a Villa Erba

Ad annunciare il nuovo video è stato lo stesso artista sulla sua pagina Twitter (oltre sette milioni di follower) con un tweet in cui ieri si dichiarava molto emozionato per un lavoro così differente da qualsiasi cosa fatta in passato. Le riprese di Pray - il nuovo singolo di Sam Smith che ospita il rapper Logic, ultima traccia dell'album The Thrill of It All uscito lo scorso anno - sono state interamente effettuate a Villa Erba a Cernobbio e sul Lago di Como. Anche sul suo profilo ufficiale Instagram (oltre 9 milioni di follower) compaiono alcuni scatti (vedi gallery) effettuati durante le riprese a Villa Erba. A soli 25 anni il musicista inglese ha già venduto milioni di dischi e collezionato una serie infinita di premi con solo due dischi alle spalle. In inghilterra il suo successo è stato paragonato solo a quello di Adele.

La popstar londinese ha raggiunto la fama nell'ottobre del 2012 con il brano Latch con i Disclosure. Il suo seguente singolo Naughty Boy La La La ha raggiunto il primo posto della classifica nel maggio 2013. Nel dicembre dello stesso anno Sam Smith è stato nominato per il Brit Critics' Choice Award 2014 e per Sound 2014 della BBC, vincendo in entrambe le categorie. Il suo album di debutto, In The Lonely Hour, è uscito a maggio 2014 per Capitol Records. Ha vinto quattro Grammy Award nelle categorie principali nel 2015, vincendo durante la cerimonia dei Golden Globe 2016 il premio come migliore canzone originale e l'Oscar per Writing's on the Wall tratta dal film "Spectre".