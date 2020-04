Il nido dei cigni è in pericolo, arrivano i soccorsi: il video

Tra pochi giorni dovrebbero schiudersi le uova che mamma e papà cigno stanno covando vicino al molo di Sant'Agostino a Como. A mettere in pericolo la covata, però, c'è l'acqua del lago, il cui livello continua a salire e che potrebbe aumentare improvvisamente a causa delle piogge previste nei prossimi giorni. Ecco perché sono intervenuti intorno alle 15 gli uomini della polizia provinciale e i volontari di Enpa e di Como Soccorso Emergenza Veterinaria. La squadra ha dovuto faticare da un lato per mantenere a distanza la coppia dei cigni, dall'altro per sollevare il nido e metterlo al sicuro sopra alcuni bancali di legno. Proprio i bancali di legno saranno la salvezza del nido permettendogli di galleggiare qualora il livello del lago aumentasse notevolmente nelle prossime ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.