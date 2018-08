Como, ruota panoramica in arrivo ai giardini a lago

Adesso è ufficiale: ai giardini a lago di Como verrà installata una grande ruota panoramica.

La struttura sarà provvisoria e rimarrà in funzione dal 26 agosto al 16 settembre 2018: come fa sapere Palazzo Cernezzi, la struttura sarà alta 25 metri e occuperà un'area di 144 metri quadri in viale Puecher, a destra del monumento ai Caduti.

Le operazioni di montaggio inizieranno giovedì 23 agosto.

La ruota panoramica è stata al centro delle polemiche in queste settimane di agosto dopo l'avviso pubblicato all'albo dal Comune di Como.

Tra le voci contrarie si era levata quella dell'ex sindaco Mario Lucini che aveva contestato su facebook l'installazione troppo vicina al Monumento ai Caduti, luogo della memoria.