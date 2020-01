Ronn Moss (storico Ridge di Beautiful) a Como per registrare un album pop-rock

Qualcuno lo avrà visto passeggiare per le strade di Como e forse avrà pensato che Ronn Moss, conosciuto in Italia come lo storico Ridge della soap opera Beautiful, fosse in viaggio di piacere. Niente affatto, Ronn Moss è venuto sul lago di Como per realizzare un nuovo album musicale. Infatti, l'ex attore di Beautiful ancor prima di diventare il protagonista della telenovela più famosa del mondo era (ed è tuttora) un musicista e cantante.

Ronn Moss ha trascorso tre giorni nello studio Beat Factory del musicista e produttore comasco Filadelfo Castro, in via Sant'Abbondio (all'interno della sede di Neroldio). Tre giorni in cui Moss e Castro hanno scritto le bozze di alcuni brani e realizzato alcuni provini su cui lavorare nei prossimi mesi. "L'obiettivo finale - ha spiegato Castro - è un nuovo album po-rock californiano".

Come a volte succede, ha raccontato Castro, la collaborazione nata tra lui e la super star americana è frutto quasi del caso: "Un'amica in comune ha fatto ascoltare a Ronn un brano che avevo scritto e a lui è piaciuto come lavoro, così ha deciso di venrimi a trovare. Quando me lo hanno detto ho pensato che sicuramente fosse una frase di circostanza, invece è venuto a trovarmi davvero e ci siamo messi subito al lavoro. Ho trovato non solo una bravissimo musicista, poliedrico e talentuoso, ma anche una persona speciale, molto alla mano e rispettosa del lavoro di tutti, come se non fosse una persona famosa".