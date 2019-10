Filadelfo Castro produttore e arrangiatore per Rita Pavone: nel suo studio di Como anche Claudio Cecchetto

Un altro colpaccio del musicista e produttore comasco Filadelfo Castro. Questa volta nel suo studio di via Sant'Abbondio 7 c'erano niente meno che Rita Pavone e Claudio Cecchetto, due mostri sacri della musica italiana. Su suggerimento dello stesso Cecchetto la cantante ha scelto Castro per arrangiare e produrre il suo ultimo brano. Rita Pavone, infatti, è determinata a tornare sulla scena musicale e lo fa con una canzone dalle sonorità e armonie fresche e moderne.

Filadelfo Castro non è nuovo a collaborazioni illustri come produttore e arrangiatore ma negli ultimi anni si è fatto conoscere molto anche come compositore per il cinema e soprattutto per la televisione. A novembre la docufiction Rai intitolata "Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del Coraggio" sarà interamente "musicata" dall'artista comasco.